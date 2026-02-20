21 и 22 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

Трамваи №1 и 7 не будут курсировать в субботу и воскресенье из-за последствий непогоды, сообщил Харьковский горсовет.

Также увеличат интервалы движения по другим трамвайным маршрутам.

В этот период будут ходить временные автобусы:

№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);

№7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца).