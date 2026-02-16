В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи

В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня, 16 февраля, не будут курсировать трамваи №1 и 7. Их заменят временные автобусы.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с неблагоприятными погодными условиями. Также будут увеличены интервалы движения на других трамвайных маршрутах», – отметили в мэрии.

В этот период будут введены временные автобусы: