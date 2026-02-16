Live

В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи

Транспорт 07:40   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи Фото: Харьковский горсовет

В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня, 16 февраля, не будут курсировать трамваи №1 и 7. Их заменят временные автобусы. 

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с неблагоприятными погодными условиями. Также будут увеличены интервалы движения на других трамвайных маршрутах», – отметили в мэрии.

В этот период будут введены временные автобусы:

  • №1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);
  • №7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Путь, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);
  • №8: 602 микрорайон – ст. м. «Защитников Украины» (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Общественного);
  • №221 (по пути движения трамвая №20): пр. Победы (разворотный круг) – ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная).

Автор: Николь Костенко-Лагутина
