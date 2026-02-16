В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
Фото: Харьковский горсовет
В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня, 16 февраля, не будут курсировать трамваи №1 и 7. Их заменят временные автобусы.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с неблагоприятными погодными условиями. Также будут увеличены интервалы движения на других трамвайных маршрутах», – отметили в мэрии.
В этот период будут введены временные автобусы:
- №1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);
- №7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Путь, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);
- №8: 602 микрорайон – ст. м. «Защитников Украины» (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Общественного);
- №221 (по пути движения трамвая №20): пр. Победы (разворотный круг) – ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная).
Читайте также: Мужчину спасли из огня в Холодногорском районе – ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 07:40;