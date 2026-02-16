У Харкові через складні погодні умови сьогодні не їдуть трамваї

У пресслужбі мерії розповіли, що сьогодні, 16 лютого, не курсуватимуть трамваї №1 та 7. Їх замінять тимчасові автобуси.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з несприятливими погодними умовами. Також будуть збільшені інтервали руху на інших трамвайних маршрутах”, – зазначили у мерії.

У цей період будуть введені тимчасові автобуси: