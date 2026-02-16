У Харкові через складні погодні умови сьогодні не їдуть трамваї
У пресслужбі мерії розповіли, що сьогодні, 16 лютого, не курсуватимуть трамваї №1 та 7. Їх замінять тимчасові автобуси.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з несприятливими погодними умовами. Також будуть збільшені інтервали руху на інших трамвайних маршрутах”, – зазначили у мерії.
У цей період будуть введені тимчасові автобуси:
- №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);
- №7: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Академіка Богомольця (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця);
- №8: 602 мікрорайон – ст. м. «Захисників України» (через Салтівське шосе, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Олега Громадського);
- №221 (за шляхом руху трамваю №20): пр. Перемоги (розворотне коло) – вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний).
