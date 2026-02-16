Live

У Харкові через складні погодні умови сьогодні не їдуть трамваї

Транспорт 07:40   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
У Харкові через складні погодні умови сьогодні не їдуть трамваї

У пресслужбі мерії розповіли, що сьогодні, 16 лютого, не курсуватимуть трамваї №1 та 7. Їх замінять тимчасові автобуси. 

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з несприятливими погодними умовами. Також будуть збільшені інтервали руху на інших трамвайних маршрутах”, – зазначили у мерії.

У цей період будуть введені тимчасові автобуси:

  • №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);
  • №7: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Академіка Богомольця (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця);
  • №8: 602 мікрорайон – ст. м. «Захисників України» (через Салтівське шосе, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Олега Громадського);
  • №221 (за шляхом руху трамваю  №20): пр. Перемоги (розворотне коло) – вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний).

Читайте також: Чоловіка врятували з вогню у Холодногірському районі – ДСНС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
16.02.2026, 20:19
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹
16.02.2026, 17:30
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
На Харківщині йдуть три бої: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
16.02.2026, 16:43
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
Унікальну пам’ятку археології на Харківщині намагаються повернути державі
16.02.2026, 17:49
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
16.02.2026, 16:15
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
Чи можна зробити енергонезалежною харківську багатоповерхівку – думка експерта
16.02.2026, 15:24

Новини за темою:

06.02.2026
Трамвай №7 у Харкові змінює маршрут – деталі
28.01.2026
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
06.01.2026
На Харківщині затримуються приміські поїзди – деталі
04.12.2025
У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому
29.10.2025
До 1 листопада в Харкові буде заборонений рух транспорту – де


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові через складні погодні умови сьогодні не їдуть трамваї», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2026 в 07:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що сьогодні, 16 лютого, не курсуватимуть трамваї №1 та 7. Їх замінять тимчасові автобуси. ".