Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».

07:15

Тривога на Харківщині лунала тричі

За ніч тривога на Харківщині лунала тричі. Її оголошували о 00:09, 04:32 та 05:49. Спочатку, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у регіоні з’явилися російські безпілотники, які рухалися у бік Харкова.

О 00:47 дали відбій, а о 04:32 – тривогу відновили. До цього захисники неба попереджали про активність авіації на сході. О 05:30 пролунав відбій, але тихо було недовго. Вже о 05:30 на регіон полетіли КАБи, знову оголосили тривогу.

Станом на 07:15 тривога в Харкові триває.