Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».
07:15
Тривога на Харківщині лунала тричі
За ніч тривога на Харківщині лунала тричі. Її оголошували о 00:09, 04:32 та 05:49. Спочатку, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у регіоні з’явилися російські безпілотники, які рухалися у бік Харкова.
О 00:47 дали відбій, а о 04:32 – тривогу відновили. До цього захисники неба попереджали про активність авіації на сході. О 05:30 пролунав відбій, але тихо було недовго. Вже о 05:30 на регіон полетіли КАБи, знову оголосили тривогу.
Станом на 07:15 тривога в Харкові триває.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 07:20;