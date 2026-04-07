Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь

Общество 07:20   07.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:15

Тревога на Харьковщине звучала трижды

За ночь тревога на Харьковщине звучала трижды. Ее объявляли в 00:09, 04:32 и 05:49. Вначале, по информации Воздушных сил ВСУ, в регионе появились российские беспилотники, которые двигались в сторону Харькова.

В 00:47 дали отбой, а в 04:32 – тревогу возобновили. До этого защитники неба предупреждали об активности авиации на востоке. В 05:30 прозвучал отбой, но тихо было недолго. Уже в 05:30 на регион полетели КАБы, вновь объявили тревогу.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове продолжается.

Читайте также: Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории

