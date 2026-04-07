РФ знищила садибу, де бував Сковорода; народила від батька – підсумки 7 квітня

Садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку знищив російський дрон. 16-річна дівчина на Лозівщині народила від рідного батька. Дрон евакуював тварин майже з передової на Куп’янському напрямку. Ціни на саджанці дерев, кущів і квітів зросли на 10-30% на Харківщині за рік. Харків розквітає. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 7 квітня.

Пам’ятка архітектури, котру збудували на початку XIX століття, загорілася після «прильоту». У ДСНС Харківщини повідомили: вогонь охопив 2000 квадратних метрів дерев’яної будівлі. Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич наголосив: споруда пережила дві світові війни та радянщину з її ненавистю до національної памʼяті. Свого часу цю будівлю вважали однією з найкрасивіших садиб Харківщини. Це місце має не тільки архітектурну, але й значну історичну цінність. У Донців-Захаржевських у 1780-х зупинявся Григорій Сковорода. Існують версії, що й написав у Великому Бурлуку кілька творів. Доля будівлі не була простою і в часи незалежності України – обласна прокуратура судилася, щоб садибу забрали в комунальну власність та внесли до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Вогнеборці під загрозою повторних обстрілів сьогодні рятували від вогню залишки споруди.

<br />

Це підтвердили результати ДНК-дослідження, повідомила обласна прокуратура. Слідство вважає: 42-річний чоловік скористався безпорадністю дівчини та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував її. Це сталося, коли його дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома. Наразі йому повідомили про підозру та відправили до СІЗО.

Оборонці з 14-ї ОМБр використали дрон для порятунку тварин. Військова техніка, виконавши свою роботу, мала повертатися на базу, але оператори вирішили застосувати її для евакуації кота та собаки фактично з передової. «Вухатохвостатий вантаж був надійно упакований і подолав в повітрі не один кілометр», – прокоментували воїни. Переселенці вже оговталися від перельоту.

Такі дані повідомила пресслужба міськради, посилаючись на моніторинг департаменту споживчого ринку. Деревця наразі продають по 200 – 280 гривень за штуку, кущі – від 50 до 120 гривень, саджанці винограду – від 150 гривень.

Також – зацвітають магнолії в Центральному парку. Фото опублікували в соцмережах парку.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими

Росіян на Харківщині «трошки посунули в напрямку кордону» — офіційно

“Дитину врятувало, що вона була у школі” – історія з Чугуєва на Харківщині 📹