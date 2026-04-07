РФ знищила садибу, де бував Сковорода; народила від батька – підсумки 7 квітня
Садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку знищив російський дрон. 16-річна дівчина на Лозівщині народила від рідного батька. Дрон евакуював тварин майже з передової на Куп’янському напрямку. Ціни на саджанці дерев, кущів і квітів зросли на 10-30% на Харківщині за рік. Харків розквітає. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 7 квітня.
Садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку знищив російський дрон
Пам’ятка архітектури, котру збудували на початку XIX століття, загорілася після «прильоту». У ДСНС Харківщини повідомили: вогонь охопив 2000 квадратних метрів дерев’яної будівлі. Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич наголосив: споруда пережила дві світові війни та радянщину з її ненавистю до національної памʼяті. Свого часу цю будівлю вважали однією з найкрасивіших садиб Харківщини. Це місце має не тільки архітектурну, але й значну історичну цінність. У Донців-Захаржевських у 1780-х зупинявся Григорій Сковорода. Існують версії, що й написав у Великому Бурлуку кілька творів. Доля будівлі не була простою і в часи незалежності України – обласна прокуратура судилася, щоб садибу забрали в комунальну власність та внесли до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Вогнеборці під загрозою повторних обстрілів сьогодні рятували від вогню залишки споруди.
В одному з сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила дитину від рідного батька
Це підтвердили результати ДНК-дослідження, повідомила обласна прокуратура. Слідство вважає: 42-річний чоловік скористався безпорадністю дівчини та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував її. Це сталося, коли його дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома. Наразі йому повідомили про підозру та відправили до СІЗО.
Дрон евакуював тварин майже з передової на Куп’янському напрямку
Оборонці з 14-ї ОМБр використали дрон для порятунку тварин. Військова техніка, виконавши свою роботу, мала повертатися на базу, але оператори вирішили застосувати її для евакуації кота та собаки фактично з передової. «Вухатохвостатий вантаж був надійно упакований і подолав в повітрі не один кілометр», – прокоментували воїни. Переселенці вже оговталися від перельоту.
Ціни на саджанці дерев, кущів і квітів зросли на 10-30% на Харківщині за рік
Такі дані повідомила пресслужба міськради, посилаючись на моніторинг департаменту споживчого ринку. Деревця наразі продають по 200 – 280 гривень за штуку, кущі – від 50 до 120 гривень, саджанці винограду – від 150 гривень.
У Харкові розпустилися перші тюльпани – у сквері біля Дзеркального струменя
Також – зацвітають магнолії в Центральному парку. Фото опублікували в соцмережах парку.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими
Росіян на Харківщині «трошки посунули в напрямку кордону» — офіційно
“Дитину врятувало, що вона була у школі” – історія з Чугуєва на Харківщині 📹
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ знищила садибу, де бував Сковорода; народила від батька – підсумки 7 квітня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 23:00;