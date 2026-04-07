РФ уничтожила усадьбу, где бывал Сковорода; родила от отца — итоги 7 апреля
Усадьбу Донцов-Захаржевских в Великом Бурлуке уничтожил российский дрон. 16-летняя девушка на Лозовщине родила от родного отца. Дрон эвакуировал животных почти с передовой на Купянском направлении. Цены на саженцы деревьев, кустарников и цветов выросли на 10-30% на Харьковщине за год. Харьков расцветает. МГ «Объектив» напоминает главные новости 7 апреля.
Усадьбу Донцов-Захаржевских в Великом Бурлуке уничтожил российский дрон
Памятник архитектуры, построенный в начале XIX века, загорелся после «прилета». В ГСЧС Харьковщины сообщили: огонь охватил 2000 квадратных метров деревянного здания. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич подчеркнул: сооружение пережило две мировые войны и советскую власть с ее ненавистью к национальной памяти. Это место имело не только архитектурную, но и значительную историческую ценность. У Донцов-Захаржевских в 1780-х останавливался Григорий Сковорода. Существуют версии, что он написал в Великом Бурлуке несколько произведений. Судьба здания была непростой и во времена независимости Украины — областная прокуратура судилась, чтобы усадьбу забрали в коммунальную собственность и внесли в перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации. Огнеборцы под угрозой повторных обстрелов сегодня спасали от огня остатки сооружения.
В одном из сел Лозовского района 16-летняя девушка с умственной отсталостью родила ребенка от родного отца
Это подтвердили результаты ДНК-исследования, сообщила областная прокуратура. Следствие считает: 42-летний мужчина воспользовался беспомощностью девушки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее. Это произошло, когда его жены и четверых других несовершеннолетних детей не было дома. Ему сообщили о подозрении и отправили в СИЗО.
Дрон эвакуировал животных почти с передовой на Купянском направлении
Защитники из 14-й ОМБр использовали дрон для спасения животных. Военная техника, выполнив свою работу, должна была возвращаться на базу, но операторы решили применить ее для эвакуации кота и собаки практически с передовой. «Ушастохвостый груз был надежно упакован и преодолел в воздухе не один километр», — прокомментировали воины. Переселенцы уже оправились от перелета.
Цены на саженцы деревьев, кустарников и цветов выросли на 10-30% на Харьковщине за год
Такие данные сообщила пресс-служба горсовета, ссылаясь на мониторинг департамента потребительского рынка. Деревца сейчас продают по 200-280 гривен за штуку, кустарники — от 50 до 120 гривен, саженцы винограда — от 150 гривен.
В Харькове распустились первые тюльпаны — в сквере у Зеркальной струи
Также зацветают магнолии в Центральном парке. Фото опубликовали в соцсетях парка.
• Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 23:00;