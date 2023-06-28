Наші союзники хочуть позбавитися Путіна, але контрольованим шляхом – Клімкін

Очевидне зараз для всіх – якщо Путін пішов на компроміс з “Вагнером”, то чому він не може піти на компроміс в питанні свого балотування на президентських виборах наступного року і не “передати” владу? Це відкриває ящик Пандори для нових стратегічних дискусій, адже наші союзники хочуть позбутися Путіна, але контрольованим шляхом, а хаос у РФ, яка має ядерну зброю, їх жахає.