Наші союзники хочуть позбавитися Путіна, але контрольованим шляхом – Клімкін
Очевидне зараз для всіх – якщо Путін пішов на компроміс з “Вагнером”, то чому він не може піти на компроміс в питанні свого балотування на президентських виборах наступного року і не “передати” владу? Це відкриває ящик Пандори для нових стратегічних дискусій, адже наші союзники хочуть позбутися Путіна, але контрольованим шляхом, а хаос у РФ, яка має ядерну зброю, їх жахає.
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Ви читали новину: «Наші союзники хочуть позбавитися Путіна, але контрольованим шляхом – Клімкін»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:40;
Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидне зараз для всіх – якщо Путін пішов на компроміс з “Вагнером”, то чому він не може піти на компроміс…".