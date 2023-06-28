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Наші союзники хочуть позбавитися Путіна, але контрольованим шляхом – Клімкін

Політика 11:40   28.06.2023
Павло Клімкін
ексміністр закордонних справ України
Наші союзники хочуть позбавитися Путіна, але контрольованим шляхом – Клімкін
Очевидне зараз для всіх – якщо Путін пішов на компроміс з “Вагнером”, то чому він не може піти на компроміс в питанні свого балотування на президентських виборах наступного року і не “передати” владу? Це відкриває ящик Пандори для нових стратегічних дискусій, адже наші союзники хочуть позбутися Путіна, але контрольованим шляхом, а хаос у РФ, яка має ядерну зброю, їх жахає.
Автор: Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидне зараз для всіх – якщо Путін пішов на компроміс з “Вагнером”, то чому він не може піти на компроміс…".