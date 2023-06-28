Наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем — Климкин
Очевидно сейчас для всех – если Путин пошел на компромисс с «Вагнером», то почему он не может пойти на компромисс в вопросе своего баллотирования на президентских выборах в следующем году и не «передать» власть? Это открывает ящик Пандоры для новых стратегических дискуссий, ведь наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем, а хаос в РФ, имеющей ядерное оружие, их ужасает.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:40;
Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно сейчас для всех – если Путин пошел на компромисс с «Вагнером», то почему он не может пойти на компромисс…".