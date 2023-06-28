Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

Наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем — Климкин

Мир 11:40   28.06.2023
Павел Климкин
экс-министр иностранных дел Украины
Наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем — Климкин

Очевидно сейчас для всех – если Путин пошел на компромисс с «Вагнером», то почему он не может пойти на компромисс в вопросе своего баллотирования на президентских выборах в следующем году и не «передать» власть? Это открывает ящик Пандоры для новых стратегических дискуссий, ведь наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем, а хаос в РФ, имеющей ядерное оружие, их ужасает.

Автор: Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
Популярно
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста
28.06.2023
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
28.06.2023
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
27.06.2023
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
28.06.2023

Новости по теме:

11:21
Пригожин поступает как Путин: платит за фарш — Гончаренко
20:01
Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски
16:54
Следующие 24 часа будут решающими для Путина — CNN
10:17
Путин назвал действия Пригожина изменой, а ситуацию в Ростове — сложной
11:36
Портников рассказал о страхе Шойгу

  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем — Климкин»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно сейчас для всех – если Путин пошел на компромисс с «Вагнером», то почему он не может пойти на компромисс…".