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Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? – Портников

Політика 11:36   19.03.2024
Віталій Портников
журналіст
Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? – Портников

Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? Щоб убезпечити Москву, спалювали Рязань і Твер. Щоб убезпечити спалену Твер, завойовували та руйнували Смоленськ… Путін, сам того не бажаючи, подарував нам нове прочитання російської історії та географії. Не регіони, а “санітарні зони”! Щоб убезпечити одне, потрібно завоювати та зруйнувати наступне – і так по безглуздому кільцю ось уже скільки похмурих сторіч поспіль!

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? Щоб убезпечити Москву, спалювали Рязань і Твер. Щоб убезпечити спалену…".