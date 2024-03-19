Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? – Портников

Хіба вся історія Росії – це не історія “санітарних зон”? Щоб убезпечити Москву, спалювали Рязань і Твер. Щоб убезпечити спалену Твер, завойовували та руйнували Смоленськ… Путін, сам того не бажаючи, подарував нам нове прочитання російської історії та географії. Не регіони, а “санітарні зони”! Щоб убезпечити одне, потрібно завоювати та зруйнувати наступне – і так по безглуздому кільцю ось уже скільки похмурих сторіч поспіль!