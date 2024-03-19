Live
  • Вт 19.03.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 38.97
  • EUR 42.45

Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? — Портников

Мир 11:36   19.03.2024
Виталий Портников
журналист
Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? — Портников Фото: скриншот

Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? Чтобы обезопасить Москву, сжигали Рязань и Тверь. Чтобы обезопасить сожженную Тверь, завоевывали и разрушали Смоленск… Путин, сам того не желая, подарил нам новое прочтение российской истории и географии. Не регионы, а «санитарные зоны»! Чтобы обезопасить одно, нужно завоевать и разрушить следующее – и так по бессмысленному кольцу вот уже сколько унылых столетий подряд!

Автор: Виталий Портников, журналист
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда прилетели С-300 вечером
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда прилетели С-300 вечером
19.03.2024, 08:08
Главные новости Харькова 19.03: планы РФ под Купянском, отключение отопления
Главные новости Харькова 19.03: планы РФ под Купянском, отключение отопления
19.03.2024, 11:56
С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать
С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать
19.03.2024, 11:40
Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)
Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)
19.03.2024, 11:31
На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики
На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики
19.03.2024, 10:08
Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину
Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину
19.03.2024, 12:19

Новости по теме:

06:00
Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 18 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 16 марта: какой день в истории
06:00
Сегодня 15 марта: какой праздник и день в истории

Вы читали новость: «Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? — Портников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? Чтобы обезопасить Москву, сжигали Рязань и Тверь. Чтобы обезопасить сожженную…".