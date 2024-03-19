Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? — Портников
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Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? Чтобы обезопасить Москву, сжигали Рязань и Тверь. Чтобы обезопасить сожженную Тверь, завоевывали и разрушали Смоленск… Путин, сам того не желая, подарил нам новое прочтение российской истории и географии. Не регионы, а «санитарные зоны»! Чтобы обезопасить одно, нужно завоевать и разрушить следующее – и так по бессмысленному кольцу вот уже сколько унылых столетий подряд!
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: история, Портніков, Путин, Россия;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:36;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? Чтобы обезопасить Москву, сжигали Рязань и Тверь. Чтобы обезопасить сожженную…".