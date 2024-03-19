Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? — Портников

Разве вся история России – это не история «санитарных зон»? Чтобы обезопасить Москву, сжигали Рязань и Тверь. Чтобы обезопасить сожженную Тверь, завоевывали и разрушали Смоленск… Путин, сам того не желая, подарил нам новое прочтение российской истории и географии. Не регионы, а «санитарные зоны»! Чтобы обезопасить одно, нужно завоевать и разрушить следующее – и так по бессмысленному кольцу вот уже сколько унылых столетий подряд!