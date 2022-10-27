Снабжал продовольствием врагов: СБУ задержала на Харьковщине владельца завода
Депутат Купянского районного совета добровольно поставлял российским военным пищевую продукцию с собственного предприятия, установило СБУ.
В должности генерального директора местного молочно-консервного комбината мужчина работал в пользу страны-агрессора после оккупации части региона.
Для этого должностное лицо «перерегистрировало» акционерное общество в так называемой «налоговой службе» оккупационной администрации. Затем он открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчеты компании в рубли.
Гендиректор отдал приказ своим подчиненным передавать молочную продукцию для русских военных.
В начале сентября в одном из российских пропагандистских телеграмм-каналов появился «отчет» о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов.
На основании собранных улик сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске 25 октября.
Во время обыска завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.
Гендиректору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и взяли под стражу.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 09:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Купянского районного совета добровольно поставлял российским военным пищевую продукцию с собственного предприятия, установило СБУ.".