Live
  • Четверг 27.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🔴

Снабжал продовольствием врагов: СБУ задержала на Харьковщине владельца завода

Общество 09:54   27.10.2022
Оксана Якушко
Снабжал продовольствием врагов: СБУ задержала на Харьковщине владельца завода

Депутат Купянского районного совета добровольно поставлял российским военным пищевую продукцию с собственного предприятия, установило СБУ.

В должности генерального директора местного молочно-консервного комбината мужчина работал в пользу страны-агрессора после оккупации части региона.

Для этого должностное лицо «перерегистрировало» акционерное общество в так называемой «налоговой службе» оккупационной администрации. Затем он открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчеты компании в рубли.

Гендиректор отдал приказ своим подчиненным передавать молочную продукцию для русских военных.

В начале сентября в одном из российских пропагандистских телеграмм-каналов появился «отчет» о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов.

На основании собранных улик сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске 25 октября.

Во время обыска завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

Гендиректору сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и взяли под стражу.

Читайте также: На Харьковщине СБУ задержала начальницу «роспочты»

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

07:15
Купянск оказался под мощным вражеским обстрелом
21:05
В частном секторе Купянска газ уже есть, а в многоэтажках появится на днях
15:05
В Купянске до конца недели обещают сделать «стабильный интернет»
09:39
На Харьковщине СБУ задержала начальницу «роспочты»
18:07
В Купянск возвращают газ: с «голубым топливом» уже — 1,5 тысячи домов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Снабжал продовольствием врагов: СБУ задержала на Харьковщине владельца завода»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Купянского районного совета добровольно поставлял российским военным пищевую продукцию с собственного предприятия, установило СБУ.".