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Забезпечував харчами ворогів: СБУ затримала на Харківщині власника заводу

Суспільство 09:54   27.10.2022
Оксана Якушко
Забезпечував харчами ворогів: СБУ затримала на Харківщині власника заводу

Депутат Куп’янської районної ради добровільно постачав російським військовим харчову продукцію з власного підприємства, встановило СБУ.

На посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату чоловік працював на користь країни-агресора після окупації частини регіону.

Для цього посадова особа «перереєструвала» акціонерне товариство у так званій «податковій службі» окупаційної адміністрації. Потім він відкрив рахунки в одному з російських банків і переказав усі розрахунки компанії в рублі.

Гендиректор наказав своїм підлеглим передавати молочну продукцію для російських військових.

На початку вересня в одному з російських пропагандистських телеграм-каналів з’явився «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську 25 жовтня.

Під час обшуку заводу правоохоронці вилучили понад півмільйона російських рублів.

Гендиректору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та взяли під варту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 09:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Куп’янської районної ради добровільно постачав російським військовим харчову продукцію з власного підприємства, встановило СБУ.".