На Харківщині СБУ затримала начальницю “роспочты”
Колишня співробітниця регіонального відділення поштового зв’язку на Харківщині обікрала одне із відділень “Укрпошти”, щоб передати гроші окупантам.
“Вона добровільно приєдналася до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву “пошту”. При цьому колаборантка обікрала одне з міських відділень “Укрпошти” та передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства”, – зазначили в пресслужбі СБУ.
На цьому “подвиги во имя русского мира” жінки не завершилися. Вона формувала підконтрольну РФ поштову мережу в Балаклії та Ізюмі.
“Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування та баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс Росії держмайно “Укрпошти”, – зазначили в Службі безпеки.
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Після звільнення Харківщини “листоноша” намагалася ховатися, але її знайшли під час стабілізаційних заходів у звільнених районах. Жінці вже повідомили про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 09:39;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишня співробітниця регіонального відділення поштового зв’язку на Харківщині обікрала одне із відділень “Укрпошти”, щоб передати гроші окупантам".