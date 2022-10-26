На Харьковщине СБУ задержала начальницу «роспочты»
Бывшая сотрудница регионального отделения почтовой связи на Харьковщине обворовала одно из отделений «Укрпочты», чтобы передать деньги оккупантам.
«Она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную «почту». При этом коллаборантка обворовала одно из городских отделений «Укрпочты» и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия», — отметили в пресс-службе СБУ.
На этом «подвиги во имя русского мира» дамы не завершились. Она формировала подконтрольную РФ почтовую сеть в Балаклее и Изюме.
«Она планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов. Также призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс России госимущество «Укрпочты», — отметили в Службе безопасности.
Читайте также: На Харьковщине – вторые сутки без пожаров из-за обстрелов: сводка ГСЧС
После освобождения Харьковщины «почтальйонша» пыталась скрываться, но ее нашли в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах. Женщине уже сообщили о подозрении.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине СБУ задержала начальницу «роспочты»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 09:39;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшая сотрудница регионального отделения почтовой связи на Харьковщине обворовала одно из отделений «Укрпочты», чтобы передать деньги оккупантам".