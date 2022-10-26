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На Харьковщине СБУ задержала начальницу «роспочты»

Происшествия 09:39   26.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине СБУ задержала начальницу «роспочты»

Бывшая сотрудница регионального отделения почтовой связи на Харьковщине обворовала одно из отделений «Укрпочты», чтобы передать деньги оккупантам.

«Она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную «почту». При этом коллаборантка обворовала одно из городских отделений «Укрпочты» и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия», — отметили в пресс-службе СБУ.

На этом «подвиги во имя русского мира» дамы не завершились. Она формировала подконтрольную РФ почтовую сеть в Балаклее и Изюме.

«Она планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов. Также призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс России госимущество «Укрпочты», — отметили в Службе безопасности.

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    • После освобождения Харьковщины «почтальйонша» пыталась скрываться, но ее нашли в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах. Женщине уже сообщили о подозрении.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 09:39;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшая сотрудница регионального отделения почтовой связи на Харьковщине обворовала одно из отделений «Укрпочты», чтобы передать деньги оккупантам".