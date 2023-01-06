Враг пытается улучшить положение на Купянщине, но успеха не имеет — Генштаб

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении, успеха не имеет. Зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголевка.

Опасность авиационных и ракетных ударов врага остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.