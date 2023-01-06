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Ворог намагається покращити положення на Куп’янщині, успіху не має – Генштаб

Події 07:49   06.01.2023
Олена Нагорна
Ворог намагається покращити положення на Куп’янщині, успіху не має – Генштаб

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, успіху не має. Зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка.

Читайте також: 12 населених пунктів на Харківщині були під вогнем росіян – Генштаб ЗСУ

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України, констатували у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".