Ворог намагається покращити положення на Куп’янщині, успіху не має – Генштаб
Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, успіху не має. Зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове.
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка.
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Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України, констатували у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 07:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".