Ворог намагається покращити положення на Куп’янщині, успіху не має – Генштаб

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

Супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, успіху не має. Зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України, констатували у Генштабі.