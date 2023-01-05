12 населених пунктів на Харківщині були під вогнем росіян – Генштаб ЗСУ

На 316 добу російського широкомасштабного вторгнення від обстрілу постраждали 12 сіл та містечок у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів і зробив більше 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Росіяни ведуть наступальні дії у Бахмутському та Лиманському напрямках.

Ворог безуспішно намагається покращити тактичне становище на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.