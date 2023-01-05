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На Харківщині росіяни вдарили з артилерії по ліцею, сталася пожежа – ДСНС

Суспільство 18:12   05.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині росіяни вдарили з артилерії по ліцею, сталася пожежа – ДСНС

Ворог потрапив у навчальний заклад, викликавши велику пожежу в Куп’янському районі, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

5 січня близько 12:30 росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Куп’янського району. Внаслідок удару сталася пожежа у Дворічанському ліцеї.

На пожежу приїхали рятувальники із селища Дворічна та районного центру – з Куп’янська.

Вогонь охопив площу 800 кв. З вогнем боролися 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже 3-х годин.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 18:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог потрапив у навчальний заклад, викликавши велику пожежу в Куп’янському районі, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".