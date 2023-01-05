На Харківщині росіяни вдарили з артилерії по ліцею, сталася пожежа – ДСНС
Ворог потрапив у навчальний заклад, викликавши велику пожежу в Куп’янському районі, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
5 січня близько 12:30 росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Куп’янського району. Внаслідок удару сталася пожежа у Дворічанському ліцеї.
На пожежу приїхали рятувальники із селища Дворічна та районного центру – з Куп’янська.
Вогонь охопив площу 800 кв. З вогнем боролися 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже 3-х годин.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 18:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог потрапив у навчальний заклад, викликавши велику пожежу в Куп’янському районі, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".