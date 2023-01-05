На Харьковщине россияне ударили из артиллерии по лицею, произошел пожар – ГСЧС

Враг попал по учебному заведению, вызвав большой пожар в Купянском районе, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

5 января около 12:30 россияне совершили артиллерийский обстрел поселка Двухлетняя Купянского района. В результате удара произошел пожар в Дворичанском лицее.

На пожар приехали спасатели из поселка Двуречная и районного центра – из Купянска.

Огонь охватил площадь 800 кв. С огнем боролись 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС в течение почти 3-х часов.