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На Харьковщине россияне ударили из артиллерии по лицею, произошел пожар – ГСЧС

Общество 18:12   05.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине россияне ударили из артиллерии по лицею, произошел пожар – ГСЧС

Враг попал по учебному заведению, вызвав большой пожар в Купянском районе, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

5 января около 12:30 россияне совершили артиллерийский обстрел поселка Двухлетняя Купянского района. В результате удара произошел пожар в Дворичанском лицее.

На пожар приехали спасатели из поселка Двуречная и районного центра – из Купянска.

Огонь охватил площадь 800 кв. С огнем боролись 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС в течение почти 3-х часов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 18:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг попал по учебному заведению, вызвав большой пожар в Купянском районе, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".