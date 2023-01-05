На Харьковщине россияне ударили из артиллерии по лицею, произошел пожар – ГСЧС
Враг попал по учебному заведению, вызвав большой пожар в Купянском районе, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
5 января около 12:30 россияне совершили артиллерийский обстрел поселка Двухлетняя Купянского района. В результате удара произошел пожар в Дворичанском лицее.
На пожар приехали спасатели из поселка Двуречная и районного центра – из Купянска.
Огонь охватил площадь 800 кв. С огнем боролись 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС в течение почти 3-х часов.
Читайте также: ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине россияне ударили из артиллерии по лицею, произошел пожар – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг попал по учебному заведению, вызвав большой пожар в Купянском районе, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".