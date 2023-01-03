ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы
Два пожара, вызванные обстрелами российской армии, потушили в Харьковской области за прошедшие сутки.
В период с 16:00 до 17:00 2 января враг ударил по поселку Двуречная и городу Волчанск — в обоих случаях загорелись частные дома. Площади этих пожаров составили по 100 квадратных метров, рассказали в облуправлении ГСЧС.
«В обоих случаях подразделения ГСЧС попадали под повторные вражеские обстрелы. Однако спасатели выполнили свою работу на совесть, ликвидировав данные пожары в 18:05 и 18:10 соответственно», — сообщили в ГСЧС.
Также спасатели выезжали на проверки в город Купянск и поселок Двуречная. В результате обстрелов там были повреждены два частных домовладения. Пострадавших нет, пожаров не было.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 103 взрывоопасных предмета.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 09:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванные обстрелами российской армии, потушили в Харьковской области за прошедшие сутки.".