ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы

Два пожара, вызванные обстрелами российской армии, потушили в Харьковской области за прошедшие сутки.

В период с 16:00 до 17:00 2 января враг ударил по поселку Двуречная и городу Волчанск — в обоих случаях загорелись частные дома. Площади этих пожаров составили по 100 квадратных метров, рассказали в облуправлении ГСЧС.

«В обоих случаях подразделения ГСЧС попадали под повторные вражеские обстрелы. Однако спасатели выполнили свою работу на совесть, ликвидировав данные пожары в 18:05 и 18:10 соответственно», — сообщили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на проверки в город Купянск и поселок Двуречная. В результате обстрелов там были повреждены два частных домовладения. Пострадавших нет, пожаров не было.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 103 взрывоопасных предмета.