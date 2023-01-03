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ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы

Происшествия 09:21   03.01.2023
Елена Нагорная
ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Два пожара, вызванные обстрелами российской армии, потушили в Харьковской области за прошедшие сутки.

В период с 16:00 до 17:00 2 января враг ударил по поселку Двуречная и городу Волчанск — в обоих случаях загорелись частные дома. Площади этих пожаров составили по 100 квадратных метров, рассказали в облуправлении ГСЧС.

«В обоих случаях подразделения ГСЧС попадали под повторные вражеские обстрелы. Однако спасатели выполнили свою работу на совесть, ликвидировав данные пожары в 18:05 и 18:10 соответственно», — сообщили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на проверки в город Купянск и поселок Двуречная. В результате обстрелов там были повреждены два частных домовладения. Пострадавших нет, пожаров не было.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 103 взрывоопасных предмета.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванные обстрелами российской армии, потушили в Харьковской области за прошедшие сутки.".