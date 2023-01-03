Бойцы ГСЧС на Харьковщине дважды попали под повторные обстрелы — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В результате вражеских обстрелов в течение суток в Харьковской области никто не пострадал, однако были повреждены частные дома и произошли пожары, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Во время тушения пожаров бойцы ГСЧС дважды попали под повторные обстрелы — в поселке Двуречная и в городе Волчанск. Огнеборцы не пострадали.
«На линии соприкосновения Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским оккупантам и наносить им ощутимые потери. Верим в ВСУ. Украина победит!», — подчеркнул Синегубов.
Также он напомнил, что за прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 08:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в течение суток в Харьковской области никто не пострадал, однако были повреждены частные дома и произошли пожары, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.".