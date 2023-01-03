Бойцы ГСЧС на Харьковщине дважды попали под повторные обстрелы — Синегубов

В результате вражеских обстрелов в течение суток в Харьковской области никто не пострадал, однако были повреждены частные дома и произошли пожары, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Во время тушения пожаров бойцы ГСЧС дважды попали под повторные обстрелы — в поселке Двуречная и в городе Волчанск. Огнеборцы не пострадали.

«На линии соприкосновения Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским оккупантам и наносить им ощутимые потери. Верим в ВСУ. Украина победит!», — подчеркнул Синегубов.

Также он напомнил, что за прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.