Бійці ДСНС на Харківщині двічі потрапили під повторні обстріли – Синєгубов
Внаслідок ворожих обстрілів протягом доби на Харківщині ніхто не постраждав, проте були пошкоджені приватні будинки та сталися пожежі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Під час гасіння пожеж бійці ДСНС двічі потрапили під повторні обстріли – у селищі Дворічна та у місті Вовчанськ. Вогнеборці не постраждали.
“На лінії зіткнення Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам і завдавати їм відчутних втрат. Віримо у ЗСУ. Україна переможе!”, – наголосив Синєгубов.
Також він нагадав, що минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 08:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів протягом доби на Харківщині ніхто не постраждав, проте були пошкоджені приватні будинки та сталися пожежі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.".