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ДСНСники – як гасили пожежі у Вовчанську та Дворічній і потрапили під обстріли

Події 09:21   03.01.2023
Елена Нагорная
ДСНСники – як гасили пожежі у Вовчанську та Дворічній і потрапили під обстріли

Дві пожежі, викликані обстрілами російської армії, загасили в Харківській області минулої доби.

У період з 16:00 до 17:00 2 січня ворог вдарив по селищу Дворічна та місту Вовчанськ – в обох випадках спалахнули приватні будинки. Площі цих пожеж становили по 100 квадратних метрів, розповіли в облуправлінні ДСНС.

В обох випадках підрозділи ДСНС потрапляли під повторні ворожі обстріли. Проте рятувальники виконали свою роботу на совість, ліквідувавши дані пожежі о 18:05 та 18:10 відповідно”, – повідомили у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на перевірки до міста Куп’янськ та селища Дворічна. Внаслідок обстрілів там було пошкоджено два приватні домоволодіння. Постраждалих немає, пожеж не було.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 103 вибухонебезпечні предмети.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 09:21;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, викликані обстрілами російської армії, загасили в Харківській області минулої доби.".