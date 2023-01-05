12 населенных пунктов на Харьковщине были под огнем россиян — Генштаб ВСУ

На 316 сутки российского широкомасштабного вторжения от обстрелов пострадали 12 сел и городков в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.

Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.

На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Банки оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта рф.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.