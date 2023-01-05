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12 населенных пунктов на Харьковщине были под огнем россиян — Генштаб ВСУ

Общество 19:40   05.01.2023
Оксана Якушко
12 населенных пунктов на Харьковщине были под огнем россиян — Генштаб ВСУ

На 316 сутки российского широкомасштабного вторжения от обстрелов пострадали 12 сел и городков в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.
Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.
На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Банки оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта рф.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 19:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 316 сутки российского широкомасштабного вторжения от обстрелов пострадали 12 сел и городков в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".