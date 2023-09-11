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Харьковская бригада получила мастерскую на колесах (фото)

Общество 10:26   11.09.2023
Оксана Горун
Харьковская бригада получила мастерскую на колесах (фото) Фото: facebook 92 ОШБр

Харьковская 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко обзавелась еще одной ремонтной машиной, которая позволит восстанавливать БТРы, МТЛБ и легковые авто прямо на фронте.

Это уже вторая мастерская на колесах, которую получила 92 ОШБр от благотворителей, сообщили в facebook бригады.

«Пытались сделать компактную, менее заметную машину, чтобы и зимой, и летом, и в грязи, и в лесу, и по бездорожью. Ремонт БТРов, МТЛБ, легковых автомобилей. Кабина спарена на четыре человека, резина вездеходная, полный привод», — рассказали разработчики и учредители БФ «Твой шаг», который снабжает защитников Украины подобной техникой.

Харьковская 92 ОШБр получила мастерскую на колесах 3
Фото: facebook 92 ОШБр

Сами военные оценили новую технику словами «машина — супер».

«Автономно можно делать ремонты разной сложности. Инструмента много, есть сварочный аппарат, генератор и много нужных вещей, добавили шиномонтаж. Ремонт для автомобилей на войне как воздух, ведь они постоянно в движении», — отметили в 92 ОШБр.

Харьковская 92 ОШБр получила мастерскую на колесах 4
Фото: facebook 92 ОШБр

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Харьковская 92 ОШБр получила мастерскую на колесах
Фото: facebook 92 ОШБр
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко обзавелась еще одной ремонтной машиной, которая позволит восстанавливать БТРы, МТЛБ и легковые авто прямо на фронте".