Харьковская бригада получила мастерскую на колесах (фото)
Харьковская 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко обзавелась еще одной ремонтной машиной, которая позволит восстанавливать БТРы, МТЛБ и легковые авто прямо на фронте.
Это уже вторая мастерская на колесах, которую получила 92 ОШБр от благотворителей, сообщили в facebook бригады.
«Пытались сделать компактную, менее заметную машину, чтобы и зимой, и летом, и в грязи, и в лесу, и по бездорожью. Ремонт БТРов, МТЛБ, легковых автомобилей. Кабина спарена на четыре человека, резина вездеходная, полный привод», — рассказали разработчики и учредители БФ «Твой шаг», который снабжает защитников Украины подобной техникой.
Сами военные оценили новую технику словами «машина — супер».
«Автономно можно делать ремонты разной сложности. Инструмента много, есть сварочный аппарат, генератор и много нужных вещей, добавили шиномонтаж. Ремонт для автомобилей на войне как воздух, ведь они постоянно в движении», — отметили в 92 ОШБр.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко обзавелась еще одной ремонтной машиной, которая позволит восстанавливать БТРы, МТЛБ и легковые авто прямо на фронте".