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Харківська бригада отримала майстерню на колесах (фото)

Суспільство 10:26   11.09.2023
Оксана Горун
Харківська бригада отримала майстерню на колесах (фото) Фото: фейсбук 92 ОШБр

Харківська 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка обзавелася ще однією ремонтною машиною, яка дозволить відновлювати БТРи, МТЛБ та легкові авто прямо на фронті.

Це вже друга майстерня на колесах, яку отримала 92 ОШБр від благодійників, повідомили у фейсбуці бригади.

“Намагалися зробити компактну, менш помітну машину, щоб і взимку, і влітку, і в багнюку, й у лісі, й по бездоріжжю. Ремонт БТРів, МТЛБ, легкових авто. Кабіна спарена на чотири особи, гума всюдихідна, повний привід”, — розповіли розробники та засновники БФ “Твій крок”, який забезпечує захисників України подібною технікою.

Харківська 92 ОШБр отримала майстерню на колесах 3
Фото: фейсбук 92 ОШБр

Самі військові оцінили нову техніку словами “машина – супер”.

“Автономно можна робити ремонти різної складності. Інструменту багато, є зварювальний аппарат, генератор і багато потрібних речей, додали шиномонтаж. Ремонт для автівок на війні, як повітря, адже вони постійно в русі”, – зазначили у 92 ОШБр.

Харківська 92 ОШБр отримала майстерню на колесах 4
Фото: фейсбук 92 ОШБр

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Харківська 92 ОШБр отримала майстерню на колесах
Фото: фейсбук 92 ОШБр
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка обзавелася ще однією ремонтною машиною, яка дозволить відновлювати БТРи, МТЛБ та легкові авто прямо на фронті".