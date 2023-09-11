Харківська бригада отримала майстерню на колесах (фото)

Харківська 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка обзавелася ще однією ремонтною машиною, яка дозволить відновлювати БТРи, МТЛБ та легкові авто прямо на фронті.

Це вже друга майстерня на колесах, яку отримала 92 ОШБр від благодійників, повідомили у фейсбуці бригади.

“Намагалися зробити компактну, менш помітну машину, щоб і взимку, і влітку, і в багнюку, й у лісі, й по бездоріжжю. Ремонт БТРів, МТЛБ, легкових авто. Кабіна спарена на чотири особи, гума всюдихідна, повний привід”, — розповіли розробники та засновники БФ “Твій крок”, який забезпечує захисників України подібною технікою.

Самі військові оцінили нову техніку словами “машина – супер”.

“Автономно можна робити ремонти різної складності. Інструменту багато, є зварювальний аппарат, генератор і багато потрібних речей, додали шиномонтаж. Ремонт для автівок на війні, як повітря, адже вони постійно в русі”, – зазначили у 92 ОШБр.