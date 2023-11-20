Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Коммунальщики убирают снег в Харькове (обновлено, фото, видео)

Общество 07:44   20.11.2023
Оксана Горун
Коммунальщики убирают снег в Харькове (обновлено, фото, видео) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Работы начались еще с ночи. Первый видеоотчет о работе СКП «Харьковзеленстрой» в Харькове, — в 5:50 утра 20 ноября.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» подготовились к непогоде. С самого утра предприятие беспокоится о безопасном передвижении по городу всех жителей. Так, сейчас во всех парках, скверах, на красных пешеходных линиях убирают снег и расчищают дорогу», — сообщили в Instagram «зеленстроевцы».

Читайте также: Харьков засыпало снегом (фото, видео)

Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Автор: Оксана Горун
Популярно
Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области
Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области
20.11.2023, 20:31
Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета
Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета
20.11.2023, 20:06
Терехов опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ
Терехов опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ
20.11.2023, 21:12
Помогали ли Харьков и Терехов военным, рассказала 92 бригада им. Сирко
Помогали ли Харьков и Терехов военным, рассказала 92 бригада им. Сирко
20.11.2023, 22:03
Снос дома на Ужвий: крановщика забрали на фронт, когда завершат работы (сюжет)
Снос дома на Ужвий: крановщика забрали на фронт, когда завершат работы (сюжет)
20.11.2023, 18:14
Главные новости Харькова 20.11: снегопад, вопрос проезда на сессии горсовета
Главные новости Харькова 20.11: снегопад, вопрос проезда на сессии горсовета
20.11.2023, 22:20

Новости по теме:

10:13
В Харькове вторые сутки убирают поваленные ураганом деревья (фото)
08:31
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
09:42
Подарок из Бурштына Харькову: «Зеленстрой» показал, что стало с саженцами
07:57
В Харькове создали клумбу по эскизу школьника (фото)
17:41
«Слава Украине!» — в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)

Вы читали новость: «Коммунальщики убирают снег в Харькове (обновлено, фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы начались еще с ночи. Первый видеоотчет о работе СКП «Харьковзеленстрой» в Харькове, — в 5:50 утра 20 ноября".