Коммунальщики убирают снег в Харькове (обновлено, фото, видео)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Работы начались еще с ночи. Первый видеоотчет о работе СКП «Харьковзеленстрой» в Харькове, — в 5:50 утра 20 ноября.
«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» подготовились к непогоде. С самого утра предприятие беспокоится о безопасном передвижении по городу всех жителей. Так, сейчас во всех парках, скверах, на красных пешеходных линиях убирают снег и расчищают дорогу», — сообщили в Instagram «зеленстроевцы».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: СКП "Харьковзеленстрой", снег;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы начались еще с ночи. Первый видеоотчет о работе СКП «Харьковзеленстрой» в Харькове, — в 5:50 утра 20 ноября".