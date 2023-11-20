Коммунальщики убирают снег в Харькове (обновлено, фото, видео)

Работы начались еще с ночи. Первый видеоотчет о работе СКП «Харьковзеленстрой» в Харькове, — в 5:50 утра 20 ноября.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» подготовились к непогоде. С самого утра предприятие беспокоится о безопасном передвижении по городу всех жителей. Так, сейчас во всех парках, скверах, на красных пешеходных линиях убирают снег и расчищают дорогу», — сообщили в Instagram «зеленстроевцы».