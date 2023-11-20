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Комунальники прибирають сніг у Харкові (оновлено, фото, відео)

Суспільство 07:44   20.11.2023
Оксана Горун
Комунальники прибирають сніг у Харкові (оновлено, фото, відео) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Роботи розпочалися ще з ночі. Перший відеозвіт про роботу СКП “Харківзеленбуд” у Харкові — о 5:50 ранку 20 листопада.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” підготувалися до негоди. З самого ранку підприємство турбується про безпечне пересування містом усіх мешканців. Так, зараз у всіх парках, скверах, на червоних пішохідних лініях прибирають сніг і розчищають дорогу”, – повідомили в інстаграмізеленбудівці“.

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Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи розпочалися ще з ночі. Перший відеозвіт про роботу СКП “Харківзеленбуд” у Харкові — о 5:50 ранку 20 листопада".