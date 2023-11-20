Комунальники прибирають сніг у Харкові (оновлено, фото, відео)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Роботи розпочалися ще з ночі. Перший відеозвіт про роботу СКП “Харківзеленбуд” у Харкові — о 5:50 ранку 20 листопада.
“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” підготувалися до негоди. З самого ранку підприємство турбується про безпечне пересування містом усіх мешканців. Так, зараз у всіх парках, скверах, на червоних пішохідних лініях прибирають сніг і розчищають дорогу”, – повідомили в інстаграмі “зеленбудівці“.
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Фото: СКП “Харківзеленбуд”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: СКП "Харьковзеленстрой", снег;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи розпочалися ще з ночі. Перший відеозвіт про роботу СКП “Харківзеленбуд” у Харкові — о 5:50 ранку 20 листопада".