Комунальники прибирають сніг у Харкові (оновлено, фото, відео)

Роботи розпочалися ще з ночі. Перший відеозвіт про роботу СКП “Харківзеленбуд” у Харкові — о 5:50 ранку 20 листопада.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” підготувалися до негоди. З самого ранку підприємство турбується про безпечне пересування містом усіх мешканців. Так, зараз у всіх парках, скверах, на червоних пішохідних лініях прибирають сніг і розчищають дорогу”, – повідомили в інстаграмі “зеленбудівці“.

Фото: СКП “Харківзеленбуд”