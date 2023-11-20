Харків засипало снігом (фото, відео)
Вночі з 19 на 20 листопада у м. Харків пройшов снігопад. Щоб забезпечити проїзд, у комендантську годину працювали комунальники.
Обіцяний синоптиками снігопад розпочався близько 20:30 вечора 19 листопада. На ранок сніг укрив місто.
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У дворах утворився сніговий покрив у кілька сантиметрів. Завдяки невеликому нічному морозу сніг не розтанув. Щоб забезпечити вранці проїзд дорогами міста, ще з ночі на них вийшли комунальники.
Відео їх роботи у темряві опублікували у соцмережах.
Нагадаємо, за прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, найсильніший сніг був саме вночі. Упродовж дня опади будуть незначними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, снег;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 06:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 19 на 20 листопада у м. Харків пройшов снігопад. Щоб забезпечити проїзд, у комендантську годину працювали комунальники".