Харків засипало снігом (фото, відео)

Вночі з 19 на 20 листопада у м. Харків пройшов снігопад. Щоб забезпечити проїзд, у комендантську годину працювали комунальники.

Обіцяний синоптиками снігопад розпочався близько 20:30 вечора 19 листопада. На ранок сніг укрив місто.

У дворах утворився сніговий покрив у кілька сантиметрів. Завдяки невеликому нічному морозу сніг не розтанув. Щоб забезпечити вранці проїзд дорогами міста, ще з ночі на них вийшли комунальники.

Відео їх роботи у темряві опублікували у соцмережах.

Нагадаємо, за прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, найсильніший сніг був саме вночі. Упродовж дня опади будуть незначними.