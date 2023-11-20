Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Харків засипало снігом (фото, відео)

Суспільство 06:50   20.11.2023
Оксана Горун
Харків засипало снігом (фото, відео)

Вночі з 19 на 20 листопада у м. Харків пройшов снігопад. Щоб забезпечити проїзд, у комендантську годину працювали комунальники.

Обіцяний синоптиками снігопад розпочався близько 20:30 вечора 19 листопада. На ранок сніг укрив місто.

Читайте також: Комунальники прибирають сніг у Харкові (оновлено, фото, відео)

У дворах утворився сніговий покрив у кілька сантиметрів. Завдяки невеликому нічному морозу сніг не розтанув. Щоб забезпечити вранці проїзд дорогами міста, ще з ночі на них вийшли комунальники.

Фото: соцмережі

Відео їх роботи у темряві опублікували у соцмережах.

Нагадаємо, за прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, найсильніший сніг був саме вночі. Упродовж дня опади будуть незначними.

Читайте також:  Сніговий накат і ожеледиця — прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
20.11.2023, 22:20
Харків засипало снігом (фото, відео)
Харків засипало снігом (фото, відео)
20.11.2023, 06:50
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
03.10.2022, 11:22
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
20.11.2023, 22:03
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
20.11.2023, 20:31
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
20.11.2023, 20:06

Новини за темою:

11:29
Сніг у Харкові: види вулиць та Центрального парку (фоторепортаж)
06:50
Харків засипало снігом (фото, відео)
22:00
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
13:46
Циклон заходить із півдня: водіїв Харківщини попередили шляховики
08:38
У Харкові пішов перший сніг (відео)

Ви читали новину: «Харків засипало снігом (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 06:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 19 на 20 листопада у м. Харків пройшов снігопад. Щоб забезпечити проїзд, у комендантську годину працювали комунальники".