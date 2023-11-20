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Харьков засыпало снегом (фото, видео)

Общество 06:50   20.11.2023
Оксана Горун
Харьков засыпало снегом (фото, видео)

Ночью с 19 на 20 ноября в г. Харьков прошел снегопад. Чтобы обеспечить проезд, в комендантский час работали коммунальщики.

Обещанный синоптиками снегопад начался около 20:30 вечера 19 ноября. К утру снег укрыл город.

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Во дворах образовался снежный покров в несколько сантиметров. Благодаря небольшому ночному морозу, снег не растаял. Чтобы обеспечить утром проезд по дорогам города, еще с ночи на них вышли коммунальники.

Фото: соцсети

Видео их работы в темноте опубликовали в соцсетях.

Напомним, по прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, самый сильный снег был именно ночью. В течение дня осадки будут незначительными.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 06:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 19 на 20 ноября в г. Харьков прошел снегопад. Чтобы обеспечить проезд, в комендантский час работали коммунальщики".