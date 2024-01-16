11 пострадавших, повреждены дома — Синегубов об ударе РФ по центру Харькова
До одиннадцати возросло количество пострадавших от ракетного удара по Харькову вечером 16 января, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек — в легком и среднем состояниях», — пишет он.
По данным Синегубова, оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома.
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До одиннадцати возросло количество пострадавших от ракетного удара по Харькову вечером 16 января, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".