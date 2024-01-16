11 постраждалих, пошкоджені будинки – Синєгубов про удар РФ по центру Харкова
До одинадцятої зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей – у легкому та середньому станах”, – пише він.
За даними Синєгубова, окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в центрі Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До одинадцятої зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".