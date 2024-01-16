11 постраждалих, пошкоджені будинки – Синєгубов про удар РФ по центру Харкова

До одинадцятої зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей – у легкому та середньому станах”, – пише він.

За даними Синєгубова, окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в центрі Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ обстріляли місто двома ракетами, попередньо С-300. За словами мера Ігоря Терехова, під ударом був центр Харкова – житлова забудова, де немає жодної військової інфраструктури.