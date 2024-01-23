23 пострадавших из-за утренних обстрелов находятся в больницах Харьковщины
О состоянии пострадавших рассказал главврач одного из медучреждений региона Константин Лобойко, сообщает ХОВА.
В больницы областного подчинения обратились 40 пострадавших в результате утренних вражеских ударов. Из них трое – дети, которым оказали всю необходимую помощь и перенаправили в профильные больницы. Еще 12 пострадавшим оказали амбулаторную помощь. А 23 пострадавших госпитализировали. Спасенные из-под завалов две женщины скончались от полученных травм во время госпитализации.
«Пока тяжелых пациентов в больнице трое. Одна пострадала в реанимации в крайне тяжелом состоянии – с ранениями головы, конечностей и грудной клетки. Вторая – с травмами легких и мягких тканей. Еще одна тяжелая пациентка находится в нейрохирургическом отделении. Состояние других раненых средней тяжести и удовлетворительное», — отметил Константин Лобойко.
Всего в результате ракетных ударов российских оккупантов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова к врачам обратились 57 человек. Еще 6 харьковчан погибли. Спасательная операция продолжается.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, діти, дети, пострадали, ракетний удар, реанимация, тяжелые травмы;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пострадавших рассказал главврач одного из медучреждений региона Константин Лобойко, сообщает ХОВА.".