23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини
Про стан постраждалих розповів головлікар однієї із медустанов регіону Костянтин Лобойко, повідомляє ХОВА.
До лікарень Харківщини звернулися 40 постраждалих внаслідок ранкових ворожих ударів. З них 3 – діти, яким надали усю необхідну допомогу та перенаправили до профільного медзакладу. Ще 12 потерпілим надали амбулаторну допомогу. А 23 постраждалих ушпиталили. Врятовані з-під завалів 2 жінки померли від отриманих травм під час госпіталізації.
«Наразі важких пацієнтів в лікарні троє. Одна потерпіла в реанімації у вкрай важкому стані – з пораненнями голови, кінцівок і грудної клітини. Друга – з травмами легень та м’яких тканин. Ще одна важка пацієнтка перебуває у нейрохірургічному відділенні. Стан інших поранених середньої важкості і задовільний», – зазначив Костянтин Лобойко.
Загалом внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Салтівському та Київському районах Харкова до лікарів звернулись 57 осіб. Ще 6 харків’ян загинули. Рятувальна операція триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан постраждалих розповів головлікар однієї із медустанов регіону Костянтин Лобойко, повідомляє ХОВА.".