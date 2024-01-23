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Под завалами в Харькове могут быть люди- Терехов, Северная Салтовка без тепла

Происшествия 09:11   23.01.2024
Оксана Горун
Под завалами в Харькове могут быть люди- Терехов, Северная Салтовка без тепла Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте наиболее масштабного «прилета» рассказал о последствиях ракетного удара РФ.

«Очень серьезный обстрел, который произошел. Было две волны. Это ночная волна и утренняя волна. К сожалению, очень много пострадавших. В настоящее время мы имеем 28 человек, которые ранены, два человека, к сожалению, погибли. Но под завалами, как говорят ГСЧСники, еще находятся люди», — сказал Терехов.

Он сообщил, что из-за ракетного удара произошло отключение электричества и отопления на Северной Салтовке. Также есть утечка газа.

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«Отключены несколько микрорайонов по поставкам газа. В настоящее время работаем вместе с коммунальными предприятиями для локализации всех этих разрушений, которые творят российские агрессоры», — сказал Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на месте наиболее масштабного «прилета» рассказал о последствиях ракетного удара РФ".