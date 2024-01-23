Под завалами в Харькове могут быть люди- Терехов, Северная Салтовка без тепла
Мэр Харькова Игорь Терехов на месте наиболее масштабного «прилета» рассказал о последствиях ракетного удара РФ.
«Очень серьезный обстрел, который произошел. Было две волны. Это ночная волна и утренняя волна. К сожалению, очень много пострадавших. В настоящее время мы имеем 28 человек, которые ранены, два человека, к сожалению, погибли. Но под завалами, как говорят ГСЧСники, еще находятся люди», — сказал Терехов.
Он сообщил, что из-за ракетного удара произошло отключение электричества и отопления на Северной Салтовке. Также есть утечка газа.
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«Отключены несколько микрорайонов по поставкам газа. В настоящее время работаем вместе с коммунальными предприятиями для локализации всех этих разрушений, которые творят российские агрессоры», — сказал Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електрика, завали, завалы, пострадали, ракетний удар, северная салтовка, тепло, терехов;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на месте наиболее масштабного «прилета» рассказал о последствиях ракетного удара РФ".