Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Під завалами в Харкові можуть бути люди – Терехов, Північна Салтівка без тепла

Події 09:11   23.01.2024
Оксана Горун
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Терехов, Північна Салтівка без тепла

Мер Харкова Ігор Терехов на місці наймасштабнішого “прильоту” розповів про наслідки ракетного удару РФ.

“Дуже серйозний обстріл, який стався. Було дві хвилі. Це нічна хвиля та ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждалих. Наразі ми маємо 28 людей, які поранені, двоє людей, на жаль, загинули. Але під завалами, як кажуть ДСНСники, ще знаходяться люди”, – сказав Терехов.

Він повідомив, що через ракетний удар сталося відключення електрики та опалення на Північній Салтівці. Також є витік газу.

Читайте також: Головні новини Харкова 23.01: ракетний удар, загиблі, 28 поранених (відео)

“Відключено кілька мікрорайонів з постачання газу. Наразі працюємо разом із комунальними підприємствами для локалізації всіх цих руйнувань, які творять російські агресори”, — сказав Терехов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Залужний повідомив, чим били по Харкову, та про роботу ППО
Залужний повідомив, чим били по Харкову, та про роботу ППО
23.01.2024, 09:55
У Харкові котельня на Північній Салтівці зможе працювати навіть без світла
У Харкові котельня на Північній Салтівці зможе працювати навіть без світла
13.12.2022, 16:32
Терехов повідомив про загиблих у Харкові, на місці “прильоту” гасять вогонь
Терехов повідомив про загиблих у Харкові, на місці “прильоту” гасять вогонь
23.01.2024, 09:24
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Терехов, Північна Салтівка без тепла
Під завалами в Харкові можуть бути люди – Терехов, Північна Салтівка без тепла
23.01.2024, 09:11
Поліція опублікувала відео з місця “прильоту” по багатоповерхівці у Харкові
Поліція опублікувала відео з місця “прильоту” по багатоповерхівці у Харкові
23.01.2024, 08:46
Головні новини Харкова 23.01: Терехов про ракетний удар, загиблі, 38 поранених
Головні новини Харкова 23.01: Терехов про ракетний удар, загиблі, 38 поранених
23.01.2024, 09:39

Новини за темою:

17:34
Енергетики відновили світло 67 споживачам, які були знеструмлені в Харкові
10:23
Частина центру в Харкові без тепла та світла через ракетний удар – мерія
10:34
У Вовчанськ на Харківщині повернули електрику після обстрілу
09:52
46 будинків без світла в Харкові через ракетний удар – обленерго
13:01
Коли з’явиться світло в центрі Харкова – інформація обленерго

Ви читали новину: «Під завалами в Харкові можуть бути люди – Терехов, Північна Салтівка без тепла»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на місці наймасштабнішого “прильоту” розповів про наслідки ракетного удару РФ".