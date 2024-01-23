Під завалами в Харкові можуть бути люди – Терехов, Північна Салтівка без тепла

Мер Харкова Ігор Терехов на місці наймасштабнішого “прильоту” розповів про наслідки ракетного удару РФ.

“Дуже серйозний обстріл, який стався. Було дві хвилі. Це нічна хвиля та ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждалих. Наразі ми маємо 28 людей, які поранені, двоє людей, на жаль, загинули. Але під завалами, як кажуть ДСНСники, ще знаходяться люди”, – сказав Терехов.

Він повідомив, що через ракетний удар сталося відключення електрики та опалення на Північній Салтівці. Також є витік газу.

“Відключено кілька мікрорайонів з постачання газу. Наразі працюємо разом із комунальними підприємствами для локалізації всіх цих руйнувань, які творять російські агресори”, — сказав Терехов.