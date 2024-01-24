Помогал забить окна: личность погибшего от удара по Харькову установили по ДНК

С помощью ДНК-анализа правоохранители установили личность погибшего в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января.

Погибший – 38-летний мужчина, работал водителем такси. Еще утром он помогал соседям забивать окна, которые вынесло после первого «прилета». А около 7:20 мужчина вышел из дома во двор и попал под обстрел, сообщил начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Вероятнее всего, он успел сесть в автомобиль и выехать из гаража, когда произошел взрыв. Ракета попала в землю, возле авто, а жертва оказалась в самом эпицентре. На месте мы нашли только остатки его тела», – рассказал Болвинов.

Правоохранители установили, что погибший жил с матерью, и женщина сообщила, что потеряла связь с сыном сразу после атаки. Ее образцы совпали с ДНК погибшего. В 02:30 криминалисты получили этот результат.

«От автомобиля, в который сел мужчина, ничего не осталось – коробку передач взрывной волной отбросило на крышу соседнего гаража. Продолжаем работу на месте попадания, продолжаются разборы завалов», — добавил Болвинов.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.