Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК
Завдяки ДНК-аналізу правоохоронці встановили особу загиблого внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня.
Загиблий – 38-річний чоловік, працював водієм таксі. Ще вранці він допомагав сусідам забивати вікна, які винесло після першого «прильоту». А близько 7:20 чоловік вийшов з дому на подвір’я та потрапив під обстріл, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.
«Ймовірніше за все, він встиг сісти в автомобіль і виїхати з гаража, коли стався вибух. Ракета поцілила в землю, біля авто, а жертва опинилася в самому епіцентрі. На місці ми знайшли лише рештки його тіла», – розповів Болвінов.
Правоохоронці встановили, що загиблий мешкав з матір’ю, і жінка повідомила, що втратила зв’язок із сином одразу після атаки. Її зразки співпали з ДНК загиблого. О 02:30 криміналісти отримали цей результат.
«Від автівки, до якої сів чоловік, нічого не залишилося – коробку передач вибуховою хвилею відкинуло на дах сусіднього гаража. Продовжуємо роботу на місці влучання, тривають розбори завалів», – додав Болвінов.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: анализ, Болвінов, ДНК, погибшший, поліція, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завдяки ДНК-аналізу правоохоронці встановили особу загиблого внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня.".