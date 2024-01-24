Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК

Завдяки ДНК-аналізу правоохоронці встановили особу загиблого внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня.

Загиблий – 38-річний чоловік, працював водієм таксі. Ще вранці він допомагав сусідам забивати вікна, які винесло після першого «прильоту». А близько 7:20 чоловік вийшов з дому на подвір’я та потрапив під обстріл, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

«Ймовірніше за все, він встиг сісти в автомобіль і виїхати з гаража, коли стався вибух. Ракета поцілила в землю, біля авто, а жертва опинилася в самому епіцентрі. На місці ми знайшли лише рештки його тіла», – розповів Болвінов.

Правоохоронці встановили, що загиблий мешкав з матір’ю, і жінка повідомила, що втратила зв’язок із сином одразу після атаки. Її зразки співпали з ДНК загиблого. О 02:30 криміналісти отримали цей результат.

«Від автівки, до якої сів чоловік, нічого не залишилося – коробку передач вибуховою хвилею відкинуло на дах сусіднього гаража. Продовжуємо роботу на місці влучання, тривають розбори завалів», – додав Болвінов.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.