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Россияне 12 раз безуспешно атаковали Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:44   26.01.2024
Оксана Якушко
Россияне 12 раз безуспешно атаковали Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении защитники отразили 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 19:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении защитники отразили 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.".