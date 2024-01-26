Россияне 12 раз безуспешно атаковали Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении защитники отразили 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Табаевка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 19:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении защитники отразили 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.".