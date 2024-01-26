Росіяни 12 разів марно атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Табаевка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 19:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.".