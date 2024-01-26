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Росіяни 12 разів марно атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:44   26.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни 12 разів марно атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 19:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.".