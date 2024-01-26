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В Харькове мужчина отлупил прохожего и отобрал у него телефон

Происшествия 18:08   26.01.2024
Оксана Якушко
В Харькове мужчина отлупил прохожего и отобрал у него телефон

Поздним вечером неизвестный у дома по проезду Стадионному избил и отобрал у 25-летнего прохожего мобильный телефон, который позже продал, сообщили в Нацполиции.

Полицейские установили личность злоумышленника – это 28-летний мужчина. После нападения он сдал украденный телефон в магазин продажи и ремонта мобильных телефонов.

Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Вещественные улики изъяли.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздним вечером неизвестный у дома по проезду Стадионному избил и отобрал у 25-летнего прохожего мобильный телефон, который позже продал, сообщили в Нацполиции.".