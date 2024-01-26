В Харькове мужчина отлупил прохожего и отобрал у него телефон

Поздним вечером неизвестный у дома по проезду Стадионному избил и отобрал у 25-летнего прохожего мобильный телефон, который позже продал, сообщили в Нацполиции.

Полицейские установили личность злоумышленника – это 28-летний мужчина. После нападения он сдал украденный телефон в магазин продажи и ремонта мобильных телефонов.

Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Вещественные улики изъяли.