В Харькове мужчина отлупил прохожего и отобрал у него телефон
Поздним вечером неизвестный у дома по проезду Стадионному избил и отобрал у 25-летнего прохожего мобильный телефон, который позже продал, сообщили в Нацполиции.
Полицейские установили личность злоумышленника – это 28-летний мужчина. После нападения он сдал украденный телефон в магазин продажи и ремонта мобильных телефонов.
Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Вещественные улики изъяли.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вечер, мужчина, нападение, Нацполиция, ограбление, прохожий, телефон, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздним вечером неизвестный у дома по проезду Стадионному избил и отобрал у 25-летнего прохожего мобильный телефон, который позже продал, сообщили в Нацполиции.".