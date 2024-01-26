У Харкові чоловік відгамселив перехожого та відібрав у нього телефон

Пізно ввечері невідомий біля будинку на проїзд Стадіонному побив і відібрав у 25-річного перехожого мобільний телефон, який пізніше продав, повідомили в Нацполіції.

Поліціянти встановили особу зловмисника – це 28-річний чоловік. Після скоєння злочину він здав викрадений телефон в магазин продажу та ремонту мобільних телефонів.

Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Речові докази вилучили.