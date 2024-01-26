У Харкові чоловік відгамселив перехожого та відібрав у нього телефон
Пізно ввечері невідомий біля будинку на проїзд Стадіонному побив і відібрав у 25-річного перехожого мобільний телефон, який пізніше продав, повідомили в Нацполіції.
Поліціянти встановили особу зловмисника – це 28-річний чоловік. Після скоєння злочину він здав викрадений телефон в магазин продажу та ремонту мобільних телефонів.
Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Речові докази вилучили.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вечер, нападение, Нацполиция, ограбление, прохожий, телефон, Харків, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно ввечері невідомий біля будинку на проїзд Стадіонному побив і відібрав у 25-річного перехожого мобільний телефон, який пізніше продав, повідомили в Нацполіції. ".