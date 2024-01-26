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У Харкові чоловік відгамселив перехожого та відібрав у нього телефон

Події 18:08   26.01.2024
Оксана Якушко
У Харкові чоловік відгамселив перехожого та відібрав у нього телефон

Пізно ввечері невідомий біля будинку на проїзд Стадіонному побив і відібрав у 25-річного перехожого мобільний телефон, який пізніше продав, повідомили в Нацполіції. 

Поліціянти встановили особу зловмисника – це 28-річний чоловік. Після скоєння злочину він здав викрадений телефон в магазин продажу та ремонту мобільних телефонів.

Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Речові докази вилучили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно ввечері невідомий біля будинку на проїзд Стадіонному побив і відібрав у 25-річного перехожого мобільний телефон, який пізніше продав, повідомили в Нацполіції. ".