В Харькове принесли цветы на могилу Героя Крут (фото)
В Харькове 29 января прошло немноголюдное мероприятие, посвященное памяти Героев Крут. Бой у железнодорожной станции «Круты» состоялся в этот день в 1918 году.
В Харькове память героев почтили у могилы участника битвы Валентина Отамановского, передает «Суспільне».
В мероприятии приняли участие около 20 жителей города.
«Мы говорили — если бы появилась улица Отамановского в Харькове… И ко дню памяти в Харькове появилась улица Отамановского, она расположена недалеко от места, где он жил», — рассказала участница мероприятия, доктор политических наук Галина Куц.
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Напомним, 29 января 1918 года состоялся бой у железнодорожной станции «Круты» – в 130 километрах от Киева. Туда украинские силы отступили после нескольких дней упорных боев под станцией «Бахмач». На подкрепление украинских частей – направили курсантов Первой Украинской юношеской (юнкерской) школы им. Б. Хмельницкого – 400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров). Также к обороне Крут присоединилась первая сотня (116–130 человек) вновь созданного добровольческого Студенческого куреня сечевых стрельцов. Кроме юношей, прибыли около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина. Из относительно «тяжелого» вооружения у них было до 16 пулеметов и одна пушка на железнодорожной платформе. А против них выступил четырехтысячное подразделение Красной гвардии Муравьева — с артиллерией и прочим вооружением. Несмотря на такое неравенство сил, защитники Украины смогли остановить наступление врага и организованно отступить, подрывая мосты. Российско-большевистские оккупанты потеряли боеспособность на четыре дня. Это задержало наступление на Киев и дало украинской делегации заключить Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор. По разным данным, украинское войско потеряло в бою от 150 до 300 воинов (убитыми, ранеными, пропавшими без вести). Больше всего поразило современников жестокое убийство большевиками 27 юношей, после боя попавших в плен. Этих воинов похоронили в Киеве у Аскольдовой Могилы. Валентин Отамановский – участник тех событий. Он пережил бой под Крутами, в Харькове жил в течение шести лет, с 1958-го – преподавал латынь в медицинском институте.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 16:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 января прошло немноголюдное мероприятие, посвященное памяти Героев Крут. Бой у железнодорожной станции «Круты» состоялся в этот день в 1918 году".