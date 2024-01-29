У Харкові принесли квіти на могилу Героя Крут (фото)

У Харкові 29 січня провели небагатолюдний захід, присвячений пам’яті Героїв Крут. Бій біля залізничної станції “Крути” відбувся цього дня 1918 року.

У Харкові пам’ять героїв вшанували біля могили учасника битви Валентина Отамановського, повідомляє “Суспільне”.

У заході взяли участь близько 20 мешканців міста.

“Ми казали — якби з’явилася вулиця Отамановського у Харкові… І до дня вшанування пам’яті у Харкові з’явилася вулиця Отамановського, вона розташована недалеко від місця, де він мешкав”, – розповіла учасниця заходу, докторка політичних наук Галина Куц.

Нагадаємо, 29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції “Крути” – за 130 кілометрів від Києва. Туди українські сили відступили після кількох днів завзятих боїв під станцією “Бахмач”. На підкріплення українських частин направили курсантів Першої Української юнацької (юнкерської) школи ім. Б. Хмельницького – 400-450 курсантів та 20 старшин (офіцерів). Також до оборони Крут приєдналася перша сотня (116–130 осіб) новоствореного добровольчого Студентського куреня січових стрільців. Окрім юнаків, прибули близько 80 добровольців із підрозділів місцевого Вільного козацтва з Ніжина. З відносно “важкого” озброєння вони мали до 16 кулеметів і одну гармату на залізничній платформі. А проти них виступив чотиритисячний підрозділ Червоної гвардії Муравйова – з артилерією та іншим озброєнням. Попри таку нерівність сил, захисники України змогли зупинити наступ ворога та організовано відступити, підриваючи мости. Російсько-більшовицькі окупанти втратили боєздатність на чотири дні. Це затримало наступ на Київ і дало українській делегації укласти Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір. За різними даними, українське військо втратило в бою від 150 до 300 воїнів (убитими, пораненими, зниклими безвісти). Найбільше вразило сучасників жорстоке вбивство більшовиками 27 юнаків, які після бою потрапили в полон. Цих воїнів поховали в Києві біля Аскольдової Могили. Валентин Отамановський – учасник тих подій. Він пережив бій під Крутами, у Харкові мешкав упродовж шести років, з 1958-го – викладав латинь у медичному інституті.