В Харькове будут судить депутата горсовета — ему грозит срок от 5 до 10 лет

Харьковская областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении депутата Купянского горсовета Валерия Кизима. Он «работал» на должности «заместителя председателя» оккупационной администрации. Его дело заочно будут рассматривать в Харькове.

По данным прокуроров, 45-летний депутат добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. До полномасштабного вторжения РФ он возглавлял одно из местных коммунальных предприятий, а после прихода «освободителей» совершил «карьерный скачок» и стал сразу «заместителем председателя» в так называемой «военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

«К полномочиям коллаборанта принадлежали вопросы инфраструктуры. Обвиняемый отвечал за общую организационную, материально-техническую и информационную подготовку к созданию коммунальных предприятий и назначению на должности директоров», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На этой должности он и «трудился» — до самой деоккупации Купянска в сентябре 2022 года, а после сбежал на неподконтрольные территории.

«В настоящее время обвиняемый скрывается от украинского правосудия, он объявлен в розыск. Мужчину будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова», — проинформировали прокуроры.

Обвиняют депутата в коллаборационизме, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, возможна и конфискация имущества.

Ранее Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что Кизим избрался в Купянский горсовет от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!». По данным портала «YouControl», с 2014 по 2017 годы он был руководителем купянского КП «Благоустройство города». А с января 2019-го возглавил КП «Коммунальщик».