У Харкові судитимуть депутата міськради – йому загрожує термін 5 – 10 років
Харківська обласна прокуратура завершила спецрозслідування щодо депутата Куп’янської міськради Валерія Кізіма. Він “працював” на посаді “заступника голови” окупаційної адміністрації. Його справу заочно розглядатимуть у Харкові.
За даними прокурорів, 45-річний депутат добровільно пішов на співпрацю із росіянами. До повномасштабного вторгнення РФ він очолював одне з місцевих комунальних підприємств, а після приходу “освободителей” здійснив “кар’єрний стрибок” і став одразу “заступником голови” у так званій “военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области”.
“До повноважень колаборанта належали “вопросы инфраструктуры”. Обвинувачений відповідав за загальну організаційну, матеріально-технічно та інформаційну підготовку до створення комунальних підприємств та призначення на посаду директорів”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
На цій посаді він і “працював” – до самої деокупації Куп’янська у вересні 2022 року, а згодом втік на непідконтрольні території.
“Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова”, – поінформували прокурори.
Звинувачують депутата у колабораціонізмі, ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років, можлива конфіскація майна.
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Раніше Харківський антикорупційний центр повідомляв, що Кізім обрався до Куп’янської міськради від партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!”. За даними порталу “YouControl”, з 2014 до 2017 року він був керівником куп’янського КП “Благоустрій міста”. А з січня 2019-го очолив КП “Комунальник”.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: депутат, колаборант, куп'янск, новини Харкова, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура завершила спецрозслідування щодо депутата Куп’янської міськради Валерія Кізіма. Він “працював” на посаді “заместителя председателя” окупаційної адміністрації. Його справу заочно розглядатимуть у Харкові".