У Харкові судитимуть депутата міськради – йому загрожує термін 5 – 10 років

Харківська обласна прокуратура завершила спецрозслідування щодо депутата Куп’янської міськради Валерія Кізіма. Він “працював” на посаді “заступника голови” окупаційної адміністрації. Його справу заочно розглядатимуть у Харкові.

За даними прокурорів, 45-річний депутат добровільно пішов на співпрацю із росіянами. До повномасштабного вторгнення РФ він очолював одне з місцевих комунальних підприємств, а після приходу “освободителей” здійснив “кар’єрний стрибок” і став одразу “заступником голови” у так званій “военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области”.

“До повноважень колаборанта належали “вопросы инфраструктуры”. Обвинувачений відповідав за загальну організаційну, матеріально-технічно та інформаційну підготовку до створення комунальних підприємств та призначення на посаду директорів”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На цій посаді він і “працював” – до самої деокупації Куп’янська у вересні 2022 року, а згодом втік на непідконтрольні території.

“Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова”, – поінформували прокурори.

Звинувачують депутата у колабораціонізмі, ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років, можлива конфіскація майна.

Раніше Харківський антикорупційний центр повідомляв, що Кізім обрався до Куп’янської міськради від партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!”. За даними порталу “YouControl”, з 2014 до 2017 року він був керівником куп’янського КП “Благоустрій міста”. А з січня 2019-го очолив КП “Комунальник”.