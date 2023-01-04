У ХАЦ розкрили особу депутата-зрадника з Куп’янська

За інформацією Харківського антикорупційного центру (ХАЦ), в одному з останніх релізів обласної прокуратури йдеться про депутата Куп’янської міськради від “Блоку Кернеса – Успішний Харків” Валерія Кизима.

Відповідну інформацію опублікували на сайті ХАЦ. Днями прокуратура поінформувала, що про підозру в колабораціонізмі заочно повідомили так званому “заместителю председателя ВГА Купянского района Харьковской области”. “Керувати” в окупантів зрадник почав із квітня 2022 року.

“Як стало відомо Харківському антикорупційному центру, йдеться про Валерія Володимировича Кизима, – повідомили антикорупціонери. – Кизим обрався до Куп’янської міськради від партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!”. За даними порталу “YouControl”, Кизим з 2014 по 2017 роки був керівником куп’янського КП “Благоустрій міста”. А з січня 2019 року, він став керівником іншого куп’янського КП – “Комунальник”. І тільки зовсім нещодавно його звідти прибрали.”.

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В окупованому Куп’янську “заместитель председателя” відповідав за сферу інфраструктури. Крім виконання “безпосередніх обов’язків”, за даними прокуратури, він передавав російським загарбникам адреси місць проживання проукраїнського населення. Крім того, за даними слідства, депутат надавав окупантам інформацію про місцезнаходження ЗСУ, розклеював Куп’янськом агітаційні листівки та пропонував місцевим чоловікам воювати проти України.