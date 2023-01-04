В ХАЦ раскрыли личность депутата-предателя из Купянска

По информации Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) в одном из последних релизов областной прокуратуры речь идет о депутате Купянского горсовета от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Валерии Кизиме.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте ХАЦ. На днях прокуратура проинформировала о том, что о подозрении в коллаборационизме заочно сообщили так называемому «заместителю председателя ВГА Купянского района Харьковской области». «Руководить» у оккупантов предатель начал с апреля 2022 года.

«Как стало известно Харьковскому антикоррупционному центру, речь идет о Валерии Владимировиче Кизиме, — сообщили антикоррупционеры. — Кизим избрался в Купянский горсовет от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!». По данным портала «YouControl», Кизим с 2014 по 2017 годы был руководителем купянского КП «Благоустройство города». А с января 2019 года он стал руководителем другого купянского КП — «Коммунальщик». И только совсем недавно его оттуда убрали».

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В оккупированном Купянске «заместитель председателя» отвечал за сферу инфраструктуры. Помимо выполнения «непосредственных обязанностей», по данным прокуратуры, он передавал российским захватчикам адреса мест проживания проукраинского населения. Кроме того, по данным следствия, депутат предоставлял оккупантам информацию о местоположении ВСУ, расклеивал по Купянску агитационные листовки и предлагал местным мужчинам воевать против Украины.