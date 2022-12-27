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Председатель суда на Харьковщине на рф и убеждала получать паспорт оккупантов

Общество 12:48   27.12.2022
Оксана Якушко
Председатель суда на Харьковщине на рф и убеждала получать паспорт оккупантов

Судья распространяла стандарты суда рф на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Судья города Волчанск Чугуевского района сразу после оккупации начала работать на российских захватчиков и помогла создать так называемый судебный орган рф — Волчанский районный суд Харьковской области. Она добровольно заняла в нем должность «председателя».

Судья провела собрание работников суда, где агитировала работать на окккупантов. Предательница также добавила, что она будет проходить курсы повышения квалификации судей непосредственно на территории рф, а по возвращении — лично будет принимать экзамен от каждого работника на знание законодательства рф.

Судья сообщила, что для работы в суде под ее председательством нужен паспорт гражданина рф и призвала подчиненных как можно быстрее его получить. В помещении суда изменница даже организовала пункт приема документов для получения российских паспортов.

В начале сентября она составила штатное расписание и список работников незаконного судебного органа и направила все документы двум псевдоглавам — «главе ВГА Харьковской области» и «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».

После деоккупации Волчанская изменница вместе с российскими военными сбежала на территорию государства-агрессора.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении главе Волчанского районного суда Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 12:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судья распространяла стандарты суда рф на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".